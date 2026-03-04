Aggressione a Rocchi | cosa è successo durante Carrarese-Catanzaro

Durante la partita tra Carrarese e Catanzaro, terminata 3-3, si è verificato un episodio di aggressione nei confronti di un dirigente. L’incidente si è verificato nel corso del secondo tempo e ha coinvolto alcuni giocatori e membri dello staff delle squadre. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti, mentre le forze dell’ordine intervenivano per gestire la situazione.

La Carrarese è andata avanti grazie al guizzo di Melegoni, ma la rimonta ospite si è concretizzata con un'autogol di Illanes e con la rete di Cassandro. I toscani hanno trovato nuovamente spazio per ribaltare l'inerzia con Abiuso e, successivamente, con un'autorete di Rispoli, portandosi sul 3-2. Il momento decisivo arriva al 91', quando l'arbitro Federico Dionisi assegna un calcio di rigore al Catanzaro. Il tiro di Pontisso viene parato da

Bufera Rocchi a Carrara: contestato in tribuna dopo un rigore fatto ripetere al 94' al CatanzaroFinale concitato allo Stadio dei Marmi: il designatore arbitrale bersagliato da insulti e scortato fino all'uscita dai Carabinieri al termine del match valido per la ventottesima giornata di Serie B ... corrieredellosport.it

Carrarese-Catanzaro: rigore fatto ribattere al 94?, Rocchi contestato in tribunaFinale rovente allo Stadio dei Marmi: Pontisso sbaglia dal dischetto, ma dopo l’intervento del Var il rigore viene ripetuto e Pittarello gela la Carrarese nel recupero ... gianlucadimarzio.com