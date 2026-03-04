Massimo Caputi morta la moglie Roberta | Eri la mia stella polare

Il giornalista sportivo ha annunciato la scomparsa improvvisa della moglie, Roberta Sciubba, con un messaggio su Instagram. Nel post, ha scritto che lei se n’è andata lasciando un vuoto incolmabile e ha ricordato il suo ruolo di stella polare nella sua vita. La notizia ha suscitato grande attenzione sui social network.

(Adnkronos) – Morta improvvisamente la moglie di Massimo Caputi, Roberta Sciubba. "Te ne sei andata lasciando un vuoto incolmabile", si legge nel toccante post pubblicato dal giornalista sportivo su Instagram. "Sei stata moglie, madre, compagna, amica. Con te ho condiviso tutto, eri il mio punto fermo, un riferimento costante, la mia stella polare – prosegue –. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Roberta Capua, il dolore per l’ex marito: “È morta la persona più importante della mia vita” “Mia moglie…”. Massimo Bossetti, la rivelazione su Marita Comi e i loro figliMassimo Bossetti torna a parlare pubblicamente dal carcere di Bollate, dove sta scontando l’ergastolo definitivo per l’omicidio di Yara Gambirasio,...