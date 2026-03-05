Robert Doisneau | l’anima di Parigi al Museo del Genio

Al Museo del Genio di Roma, dal 5 marzo al 19 luglio 2026, si terrà una grande retrospettiva dedicata a Robert Doisneau, considerato uno dei maestri dell’umanismo fotografico. La mostra riunisce numerose opere che ritraggono la vita quotidiana parigina e catturano momenti di spontaneità e umanità. L’esposizione offre l’opportunità di scoprire il lavoro di uno dei fotografi più influenti del XX secolo.

La fotografia, nella sua essenza più pura, non è solo una tecnica, ma una forma di resistenza contro l'oblio. Questo è il pensiero che ha guidato Robert Doisneau, tra i più celebri fotografi del Novecento, lungo un'intera vita dedicata a catturare l'anima nascosta della quotidianità. Dal 5 marzo al 19 luglio 2026, il Museo del Genio di Roma si trasforma in una galleria d'eccezione per accogliere una retrospettiva monumentale, offrendo ai visitatori la possibilità di immergersi nell'universo poetico e ironico di un artista che ha saputo rendere eterno l'attimo fuggente.

Robert Doisneau in mostra al Museo del Genio

Robert Doisneau a Roma: la grande mostra al Museo del Genio

