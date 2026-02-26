Robert Doisneau a Roma | la grande mostra al Museo del Genio

Cosa: Una imponente esposizione antologica dedicata a Robert Doisneau, maestro della fotografia umanista. Dove e Quando: Presso il Museo del Genio di Roma, dal 5 marzo al 19 luglio 2026. Perché: Per ammirare oltre 140 scatti iconici, tra cui il celebre bacio parigino, in una location storica d’eccezione.+4 Roma si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti culturali più attesi della stagione 2026. Dal 5 marzo al 19 luglio, le sale del Museo del Genio faranno da cornice a una retrospettiva monumentale dedicata a Robert Doisneau, figura cardine della fotografia del Novecento e interprete insuperabile dell’animo parigino. La mostra, curata dall’Atelier Robert Doisneau e da Gabriele Accornero, rappresenta un’occasione unica per immergersi in quel “realismo poetico” che ha reso il fotografo francese un’icona globale. 🔗 Leggi su Ezrome.it

