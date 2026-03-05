Rizq suona la carica per la Pistoiese | Dimenticarsi il doppio vantaggio

Kamal Rizq ha iniziato la sua avventura alla Pistoiese segnando sei gol in undici partite. L’attaccante si è detto determinato a sfruttare il doppio vantaggio e ha invitato la squadra a non dimenticarlo, sottolineando l’importanza di mantenere alta la concentrazione. La sua presenza sulla scena sportiva locale si fa sempre più evidente, mentre la squadra si prepara alla prossima sfida.

di Michele Flori PISTOIA L’avventura di Kamal Rizq alla Pistoiese è iniziata nel migliore dei modi, con sei gol in undici partite. Il numero nove arancione, approdato a dicembre all’ombra del Melani, è stato decisivo anche in partite importanti come quelle con Piacenza e Ancona. SI aspettava un impatto come questo? "A essere onesto no, ma quando sono venuto a Pistoia ci speravo. Sono arrivato con la voglia di segnare tanti gol e sto lavorando duramente dal primo giorno per aiutare la squadra in ogni partita". Com’è nata l’opportunità di indossare questa maglia? "Potevo venire qui anche due anni fa, ma poi decisi di rimanere a Chisola. Stavolta, anche se avevo ricevuto richieste da altre società, non potevo dire di no a questa chiamata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rizq suona la carica per la Pistoiese: "Dimenticarsi il doppio vantaggio" Batticuore Pistoiese. Rizq abbatte il Piacenza. La corsa alla C proseguePISTOIESE 1 PIACENZA 0 PISTOIESE (4-3-3): Giuliani; Costa Pisani (41’ st Cuomo), Gennari, Bertolo, Tempre; Della Latta, Maldonado (29’ st Campagna),... Coppa Italia Serie D, Pistoiese-Ancona 1-0: il colpo di testa di Rizq porta avanti i toscani - LA DIRETTAFormazione largamente ritoccata quella scelta da Maurizi per il primo atto del doppio confronto che mette in palio la 'coccarda' di categoria.