Batticuore Pistoiese Rizq abbatte il Piacenza La corsa alla C prosegue

Da sport.quotidiano.net 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Pistoiese batte il Piacenza 1-0 e continua la corsa alla serie C. Risultato deciso da Rizq, che segna nel finale e permette ai padroni di casa di conquistare tre punti fondamentali. La partita si è accesa negli ultimi minuti, con i biancorossi che spingono alla ricerca del pareggio, ma la difesa della Pistoiese resiste e porta a casa il successo.

PISTOIESE 1 PIACENZA 0 PISTOIESE (4-3-3): Giuliani; Costa Pisani (41’ st Cuomo), Gennari, Bertolo, Tempre; Della Latta, Maldonado (29’ st Campagna), Biagi (20’ st Rossi); Saporetti (44’ st Accardi), Rizq (38’ st Raicevic), Russo. A disp. Magalotti, Pellegrino, Montalto, Sangaré. All. Lucarelli. PIACENZA (4-3-1-2): Ribero; Cabri (32’ st Garnero), Sbardella, Martinelli (47’ st Asencio), Bertin; De Vitis (27’ st D’Agostino), Putzolu, Poledri; Campagna (38’ st Mazzaglia); Mustacchio, Manuzzi. A disp. Kolgecaj, Arba, Zaffalon, Silva, Lordkipanidze. All. Franzini. Arbitro: Zito di Rossano. Rete: 26’ st Rizq. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

batticuore pistoiese rizq abbatte il piacenza la corsa alla c prosegue

© Sport.quotidiano.net - Batticuore Pistoiese. Rizq abbatte il Piacenza. La corsa alla C prosegue

Approfondimenti su Pistoiese Piacenza

Alla Pistoiese il big match con il Piacenza: 1-0

La Pistoiese vince ancora e batte 1-0 il Piacenza allo stadio Melani.

Pistoiese-Piacenza, che sfida. Bivio nella rincorsa alla Serie C

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Pistoiese Piacenza

La Pistoiese chiamata a ritrovarsi. Colpo in attacco: è arrivato RizqConcretezza, solidità e fiducia: sono questi i tre punti chiave sui quali la Pistoiese sta lavorando per ritrovare la vera versione di sé stessa. Il tutto con un Kamal Rizq in più. Quella vista ... lanazione.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.