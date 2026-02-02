Batticuore Pistoiese Rizq abbatte il Piacenza La corsa alla C prosegue

La Pistoiese batte il Piacenza 1-0 e continua la corsa alla serie C. Risultato deciso da Rizq, che segna nel finale e permette ai padroni di casa di conquistare tre punti fondamentali. La partita si è accesa negli ultimi minuti, con i biancorossi che spingono alla ricerca del pareggio, ma la difesa della Pistoiese resiste e porta a casa il successo.

PISTOIESE 1 PIACENZA 0 PISTOIESE (4-3-3): Giuliani; Costa Pisani (41' st Cuomo), Gennari, Bertolo, Tempre; Della Latta, Maldonado (29' st Campagna), Biagi (20' st Rossi); Saporetti (44' st Accardi), Rizq (38' st Raicevic), Russo. A disp. Magalotti, Pellegrino, Montalto, Sangaré. All. Lucarelli. PIACENZA (4-3-1-2): Ribero; Cabri (32' st Garnero), Sbardella, Martinelli (47' st Asencio), Bertin; De Vitis (27' st D'Agostino), Putzolu, Poledri; Campagna (38' st Mazzaglia); Mustacchio, Manuzzi. A disp. Kolgecaj, Arba, Zaffalon, Silva, Lordkipanidze. All. Franzini. Arbitro: Zito di Rossano. Rete: 26' st Rizq.

