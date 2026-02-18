Coppa Italia Serie D Pistoiese-Ancona 1-0 | il colpo di testa di Rizq porta avanti i toscani - LA DIRETTA

Il gol di Rizq ha deciso la partita tra Pistoiese e Ancona, che si è conclusa 1-0. La causa è un cross preciso sulla destra di Kharmoud, che Rizq ha trasformato in rete di testa al secondo palo. Poco prima, l’Ancona aveva effettuato due sostituzioni per cercare di cambiare il ritmo della gara, ma senza successo. La Pistoiese ha mantenuto il vantaggio soprattutto grazie a una buona organizzazione difensiva. La vittoria è arrivata al 32° minuto, lasciando gli ospiti senza punti.

Formazione largamente ritoccata quella scelta da Maurizi per il primo atto del doppio confronto che mette in palio la 'coccarda' di categoria. Ritorno previsto al "Del Conero" sabato 7 marzo - SEGUI LA NOSTRA DIRETTA Minuto 41: BRIVIDO! Maldonado ci prova sugli sviluppi di un corner battuto corto, tiro cross velenoso da posizione defilata che esce di poco alla sinistra del palo della porta difesa da Mengucci Kharmoud scappa sulla destra, respinto il primo traversone ma sul secondo cross Rizq è appostato sul secondo palo e schiaccia di testa il pallone dell'1-0 Minuto 13: Doppia chiusura perfetta per l'Ancona, con Markic che ostacola bene l'arrembante Rizq entrato in area e Gelonese puntuale su Maldonado pronto a battere a rete all'altezza del dischetto del rigore Minuto 9: Altro affondo dei toscani con lo sgusciante Russo, il quale aggira Pecci ma viene fermato da Mengucci in uscita prima di poter concludere Minuto 7: Primo affondo della Pistoiese che si rende pericolosa con Russo, il cui tiro a pelo d'erba è fermata da Mengucci in presa bassa Minuto 5: Partenza aggressiva dell'Ancona e subito primo scontro acceso tra i giocatori in campo, seguente a una carica di Babbi su Giuliani salito in presa alta a bloccare un traversone dalla trequarti PISTOIESE: Giuliani, Bertolo, Kharmoud, Rizq, Biagi, Della Latta, Maldonado, Tempre, Pellizzari, Costa Pisani, Russo.