Giovedì 5 marzo 2026 alle 18:30, nella Casa Mapuff di Venticano, si terrà il secondo appuntamento del ciclo Cine-Cannocchiale dedicato alla visione collettiva di film poco distribuiti. La serata prevede la proiezione del thriller Delta, offrendo ai partecipanti l’opportunità di condividere un momento di cinema in un ambiente sociale e culturale. L’evento si rivolge a chi desidera riscoprire film meno noti e vivere un’esperienza collettiva.

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Protagonista della serata sarà Delta, intenso thriller dalle atmosfere neo-western diretto da Michele Vannucci. L’iniziativa, curata da Giustino Pennino, punta a riportare il pubblico in sala e a creare occasioni di incontro e confronto attorno al cinema. L’ingresso è libero. L’appuntamento è alla Casa Mapuff, in via Galileo Galilei 19, a Venticano. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

“Immagina al Cinema Principe”: una serata dedicata al nuovo cinema indipendente e alla formazione d’autoreIl cinema indipendente e il talento emergente tornano protagonisti a Firenze grazie alla Scuola di Cinema Immagina di Firenze.

Un thriller di Gus Van Sant, una commedia drammatica con Brendan Fraser e un action con Jason Statham. Le nostre recensioni di tre film al cinemaL’incredibile storia vera di Tony Kiritsis (Bill Skarsgård), agente immobiliare che a fine anni Settanta, prese in ostaggio Richard O.

Tutti gli aggiornamenti su Rivedersi al cinema a Venticano una....

Discussioni sull' argomento Rivedersi al cinema: a Venticano una serata di cinema con il thriller Delta; Lo chiamavano Jeeg Robot, 5 motivi per rivedere al cinema il film di Gabriele Mainetti; Taxi driver e Rocky, due capolavori del cinema compiono 50 anni: le curiosità sui cult da rivedere nel 2026; Reminiscence, Hugh Jackman dice addio a Wolverine e sembra (quasi) di rivedere Van Helsing in versione Blade Runner.

Gudmundsson potrebbe finalmente rivedersi in campo al Bluenergy Stadium, magari solo per uno spezzone: dopo il lungo stop, in Conference League ha giocato pochi minuti, quindi il suo utilizzo resta limitato. Vanoli deve rinunciare a Solomon, out per infort - facebook.com facebook