Un thriller di Gus Van Sant una commedia drammatica con Brendan Fraser e un action con Jason Statham Le nostre recensioni di tre film al cinema

Tony Kiritsis, agente immobiliare, ha preso in ostaggio Richard O. nel 1978, spinto da motivi personali. La sua azione ha scatenato un lungo negoziato con le forze dell’ordine, che alla fine hanno evitato il peggio. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e ha sollevato dubbi sulla sua salute mentale. I dettagli emergono dai registri giudiziari e dalle interviste rilasciate in quegli anni. La storia di Kiritsis rimane uno dei casi più inquietanti degli ultimi decenni.

L'incredibile storia vera di Tony Kiritsis ( Bill Skarsgård ), agente immobiliare che a fine anni Settanta, prese in ostaggio Richard O. Hall ( Dacre Montgomery ), figlio del presidente ( Al Pacino ) della Meridian Mortgage Company. Kiritsis pretendeva dalla compagnia cinque milioni di dollari, perché pensava di essere stato a raggirato e truffato. Gus Van Sant ricostruisce i fatti realmente accaduti in quel "giorno da cani", realizza uno dei film più potenti visti alla Mostra del Cinema di Venezia. Per noi Il filo del ricatto – Dead Man's Wire è il titolo da non perdere in sala questo fine settimana.