Ritardo nella diagnosi del tumore ma per il giudice se la paziente è viva non c' è danno risarcibile

La Corte d’appello di Perugia ha stabilito che, in caso di ritardo nella diagnosi di un tumore, non si configura un danno risarcibile se la paziente è ancora viva. La decisione riguarda un procedimento legale in cui si discuteva della responsabilità medica e della possibilità di ottenere un risarcimento per la perdita di chance. La sentenza si focalizza sulla differenza tra danno effettivo e potenziale, evidenziando il limite della tutela legale in questo ambito.

I giudici d'appello escludono il danno da perdita di chance di sopravvivenza perché l'evento lesivo temuto (la morte) non si è verificato, spezzando il nesso di causalità La Corte d’appello di Perugia hanno tracciato una linea importante sul tema della "perdita di chance" in ambito sanitario e sulla risarcibilità del danno. Al centro della decisione, il caso di una paziente oncologica che, nonostante un ritardo diagnostico, è sopravvissuta. La vicenda processuale trae origine da un'azione di responsabilità sanitaria promossa contro una struttura ospedaliera e un medico per un ritardo diagnostico nell'individuazione di una patologia neoplastica. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

