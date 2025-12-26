Paziente con diagnosi di tumore operato dopo solo 4 ore L’intervento record al Gemelli

Se una delle piaghe del sistema sanitario nazionale è costituita dalle liste d’attesa troppo lunghe, il caso avvenuto all’ospedale Policlinico Gemelli di Roma rappresenta un unicum, un’eccezione che non è passata inosservata. Un paziente, al quale era stato diagnosticato un tumore al polmone, è stato operato appena 4 ore dopo l’esito degli esami dai quali era emersa la patologia. Ecco come è accaduto. Il caso: operato 4 ore dopo la diagnosi. Il protagonista dell’episodio è un uomo che si era recato nel nosocomio della Capitale per un accertamento medico. Per accertare un sospetto tumore polmonare, è stato sottoposto a una broncoscopia robotica con sistema ION in sala ibrida. 🔗 Leggi su Dilei.it

