Treni ritardi fino a 90 minuti su linea Alta Velocità per cadavere sui binari

A causa del ritrovamento di un cadavere sui binari a Chiusi, in provincia di Siena, i treni dell’Alta Velocità stanno registrando ritardi fino a 90 minuti. La situazione ha provocato disagi e rallentamenti sulla linea, con le autorità che stanno intervenendo per chiarire la vicenda.

I treni dell’Alta Velocità stanno subendo ritardi fino a 90 minuti a causa del ritrovamento di un cadavere sui binari a Chiusi, in provincia di Siena. La circolazione della linea Alta velocità tra Roma e Firenze è sospesa. I treni Alta Velocità e Intercity possono essere instradati sulla linea convenzionale e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti. Maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti anche per i treni Regionali. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it

