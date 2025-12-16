Cadavere sui binari a Chiusi riaperta linea Av | previsti ritardi fino a 120 minuti

La linea ferroviaria Roma-Firenze in Alta Velocità è stata temporaneamente chiusa dalle 9.30 di questa mattina a causa del ritrovamento di un cadavere sui binari nei pressi di Chiusi, in provincia di Siena. La riapertura è avvenuta successivamente, ma si prevedono ancora ritardi fino a 120 minuti per i collegamenti interessati.

Era chiusa dalle 9.30 di questa mattina, la linea ferroviaria di Alta Velocità Roma-Firenze, rimasta interdetta dopo lo sconvolgente ritrovamento di un cadavere sui binari nei pressi della stazione di Chiusi, località in provincia di Siena. Ebbene dopo circa tre ore, la circolazione ferroviaria sembra aver ripreso a pieno regime ma, come reso noto da . Ildifforme.it

