Referendum giustizia il clamoroso sondaggio | Sì o No ? Ad oggi

Il referendum sulla riforma della giustizia si terrà il 22 e 23 marzo, come stabilito dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La decisione mette fine a un dibattito acceso che coinvolge politica, magistratura e cittadini. In questa fase, è importante conoscere le implicazioni e le posizioni di entrambe le parti, per poter esercitare un voto consapevole e informato.

Una firma in calce per una giornata di svolta. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, infatti, ha decretato che il referendum sulla riforma della giustizia si voterà il 22 e 23 marzo, chiudendo – almeno formalmente – una partita che da giorni infiamma politica, toghe e comitati. Una decisione arrivata al termine di ore arroventate, segnate dal ricorso del comitato civico del No al Tar del Lazio e dalla contromossa del Comitato SiSepara, sostenuto dalla Fondazione Einaudi, con un ricorso ad opponendum. Nel mezzo, la voce del ministro della Giustizia Carlo Nordio, che al Tg1 replica senza giri di parole ai manifesti dell' Anm sui "giudici sottomessi".

Referendum giustizia, decisa la data: 22-23 marzo 2026. Il sì alla riforma costituzionale tra il 55 e il 60%. I sondaggi riservati in mano a Meloni e Tajani - Per Meloni questo scenario sarebbe il trampolino di lancio per vincere, con la nuova legge elettorale sul modello Regionali, le Politiche 2027 Ottimismo. affaritaliani.it

Sondaggi politici 2026/ Calo Centrodestra a soli +2% sul campo largo: Sì a Referendum Giustizia sfiora il 50% - Sondaggi politici EMG con un Centrodestra a due velocità: in calo nelle intenzioni di voto, sorride per il Sì al Referendum che sfiora il 50% ... ilsussidiario.net

