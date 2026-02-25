Ristori per le attività commerciali sgomberate in via Lucera | pronto il bando da 30mila euro

L’immobile di quattro piani, a rischio crollo, era stato dichiarato inagibile: 12 famiglie sono state costrette a lasciare le loro case e 7 attività hanno abbassato le saracinesche. Il fabbricato affaccia su via Lucera, dal civico 65 al civico 81, e su via Concetto Marchesi n. 28. L’avviso pubblico per la concessione di contributi straordinari in regime ‘de minimis’ a ristoro di spese documentate di rilocalizzazione temporanea eo riavvio dell’attività in altra sede, connesso agli effetti dell’ordinanza sindacale n. 99 del 28 dicembre 2025, è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Foggia. Il contributo non è cumulabile con coperture assicurative o altri contributi pubblici sulle stesse spese. Non è previsto alcun massimale per ciascuna domanda e la dotazione non sarà ripartita proporzionalmente tra i beneficiari. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

