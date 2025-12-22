Bando per il sostegno economico all' attività sportiva dei minori al via le domande | 60 le borse disponibili
JESI – Entro le ore 13 del 23 gennaio 2026 è possibile presentare domanda per accedere al contributo di 400 euro per i minori dai 6 ai 14 anni che frequentano un istituto scolastico di Jesi e che siano iscritti o che vogliano svolgere un'attività sportiva. Lo comunica l’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
