I quartieri di Brescia e i paesi dell' hinterland dove si può guadagnare ancora di più con gli affitti

Scopri i quartieri di Brescia e dell'hinterland dove è possibile ottenere rendimenti più elevati dagli affitti. Negli ultimi due anni, il mercato immobiliare ha registrato un aumento dei canoni di locazione, influenzato da fattori locali e nazionali. Conoscere le zone più redditizie può aiutare investitori e proprietari a fare scelte più consapevoli e strategiche nel contesto attuale.

Negli ultimi due anni il mercato degli affitti ha cambiato passo in modo evidente. Da Milano a Roma, passando per Torino, Venezia e molte altre città, i canoni di locazione hanno imboccato una crescita rapida e continua, spesso difficile da contenere. Anche Brescia si muove nella stessa direzione.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Milano è una delle città italiane con i canoni di locazione più elevati, attestandosi in media a circa 22,8 euro al metro quadrato. Tuttavia, alcuni quartieri della città e le cittadine dell’hinterland offrono opportunità di investimento più redditizie, grazie a tariffe di affitto ancora più favorevoli. In questa panoramica, analizziamo i cinque quartieri di Milano e le cinque località dell’area metropolitana dove si può ottenere un rendimento più elevato dagli affitti.

La possibilità di richiedere un ricalcolo della pensione INPS è rivolta a coloro che soddisfano determinati requisiti. Questa procedura permette di aggiornare l'importo dell'assegno, potenzialmente aumentando la somma percepita. Per accedere al ricalcolo, è necessario seguire specifiche modalità di domanda e rispettare le condizioni previste dalla normativa vigente. Di seguito, una guida chiara e dettagliata su come procedere.

