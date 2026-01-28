Via alla cantierizzazione di corso Garibaldi imminente l' inizio dei lavori di riqualificazione

Questa mattina ad Ancona sono partiti i lavori di riqualificazione di corso Garibaldi. Nonostante la pioggia, gli operai hanno iniziato a sistemare la strada, con le macchine già in movimento e i cantieri pronti a prendere forma. La riqualificazione promette di cambiare volto a una delle vie più trafficate della città.

ANCONA – Nonostante la pioggia è iniziata questa mattina, mercoledì 28 gennaio 2026, la cantierizzazione di corso Garibaldi. Si tratta del primo step per la riqualificazione del percorso pedonale più importante della città che, un passo dopo l’altro, vedrà cambiare la propria illuminazione e comparire alberi e tante panchine. L’inizio dei lavori veri e propri è previsto tra domani, giovedì 29 gennaio e lunedì 2 febbraio, con tempi tecnici e condizioni meteo che giocheranno un ruolo determinante sullo start definitivo. Senigallia protagonista a "The Voice Kids" con il 13enne Gabriele Lanciotti, che entra nella squadra di Clementino e Rocco Hunt Arriva la Giornata nazionale della prevenzione veterinaria.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Approfondimenti su Corso Garibaldi

Questa mattina si accendono i lavori di restyling di Corso Garibaldi.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Corso Garibaldi

Argomenti discussi: RIPRISTINO DELLA SP 9 CESENA–SOGLIANO: AL VIA I LAVORI. CANTIERE DA 3,9 MILIONI DI EURO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL’INFRASTRUTTURA; Sopralluogo del Sindaco Panieri al cantiere sul Canale dei Molini all'incrocio fra via Mentana e via Selice; Allestita l'area di cantiere sul quarto isolato di via Manzoni e primo isolato aperto al passaggio dei pedoni nella fascia centrale; Centro produzione Rai al Portello, via al cantiere: 28 mesi di lavori per il progetto da 120 milioni.

Al via da lunedì 26 i lavori della biblioteca comunale Aldo Manuzio di LatinaLATINA – Prenderanno il via lunedì 26 gennaio le operazioni di cantierizzazione e, contestualmente, i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della biblioteca comunale Aldo Manuzio di Latina. radioluna.it

Al via la cantierizzazione per la pedonalizzazione e il recupero di Palazzo Carcano (cantiere da 912 giorni). Il Comune scrive ai vertici della Giustizia: "Mantenuta la promessa... Guarda le foto - facebook.com facebook