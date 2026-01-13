Gilda degli Insegnanti | Castellana riconfermato coordinatore nazionale Focus su contratto supplenze e qualità della scuola
Questa mattina, il Consiglio nazionale dei coordinatori della Gilda degli Insegnanti si è riunito a Roma, presso l'Hotel Best Western di via Marsala. Durante l'incontro, è stato confermato Castellana come coordinatore nazionale. Il focus principale è stato sui temi del contratto, delle supplenze e sulla qualità della scuola, con l'obiettivo di migliorare il sistema scolastico italiano.
Il Consiglio nazionale dei coordinatori della Gilda degli Insegnanti si è riunito questa mattina presso l'Hotel Best Western di via Marsala a Roma. L'assemblea ha riconfermato Vito Carlo Castellana nel ruolo di coordinatore nazionale della Federazione Gilda Unams. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Contratto scuola 2022-24, Castellana (Gilda): “Firma necessaria, ma occorre impegno politico”
Leggi anche: Castellana (Gilda): “Basta scartoffie, servono personale di ruolo e stipendi adeguati. La scuola pubblica non è un parcheggio”
Il modicano Orazio Ruscica riconfermato Presidente Nazionale della Federazione Gilda-Unams; Il modicano Orazio Ruscica presidente Gilda Unams.
Il modicano Orazio Ruscica riconfermato Presidente Nazionale della Federazione Gilda-Unams - La FGU (Federazione Gilda Unams) sceglie la strada della continuità e della competenza. radiortm.it
Musica all’infanzia, Castellana (Gilda): “misura positiva purchè sia efficace e con docenti specializzati” - E’ inserita nelle nuove indicazioni nazionali l’introduzione dell’educazione musicale di base fin dalla scuola dell’infanzia, dal 2026 entrerà dunque nei percorsi educativi a pieno titolo. tecnicadellascuola.it
Musica dall’infanzia, Gilda accoglie positivamente: “Purché si coinvolgano docenti specializzati” - La Federazione Gilda Unams esprime apprezzamento per la misura, ma pone attenzione su alcuni aspetti applicativi. orizzontescuola.it
Salvatore Pizzo - Gilda Insegnanti Parma e Piacenza - facebook.com facebook
Scheda riassuntiva aggiornamento GAE, a cura della Gilda degli Insegnanti gildains.it/news/notizie/s… x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.