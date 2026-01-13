Gilda degli Insegnanti | Castellana riconfermato coordinatore nazionale Focus su contratto supplenze e qualità della scuola

Questa mattina, il Consiglio nazionale dei coordinatori della Gilda degli Insegnanti si è riunito a Roma, presso l'Hotel Best Western di via Marsala. Durante l'incontro, è stato confermato Castellana come coordinatore nazionale. Il focus principale è stato sui temi del contratto, delle supplenze e sulla qualità della scuola, con l'obiettivo di migliorare il sistema scolastico italiano.

Musica all’infanzia, Castellana (Gilda): “misura positiva purchè sia efficace e con docenti specializzati” - E’ inserita nelle nuove indicazioni nazionali l’introduzione dell’educazione musicale di base fin dalla scuola dell’infanzia, dal 2026 entrerà dunque nei percorsi educativi a pieno titolo. tecnicadellascuola.it

Musica dall’infanzia, Gilda accoglie positivamente: “Purché si coinvolgano docenti specializzati” - La Federazione Gilda Unams esprime apprezzamento per la misura, ma pone attenzione su alcuni aspetti applicativi. orizzontescuola.it

