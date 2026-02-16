Bocciato il decreto Energia | a rischio le piccole imprese

Il decreto Energia è stato bocciato perché le prime versioni hanno già suscitato forti proteste tra le piccole imprese. La proposta, infatti, prevedeva nuove tasse e costi aggiuntivi che avrebbero colpito duramente chi lavora nel settore. Nei giorni scorsi, molte aziende avevano già espresso preoccupazione, temendo di non riuscire a sopravvivere a causa delle nuove misure.

Peggio di così era difficile. Neanche il tempo di varare il nuovo decreto Energia, che le sole bozze bastano a far arrivare una bocciatura senza appello. Anzi, una serie di bocciature. Perché da una parte c’è quella del mercato, con i titoli del settore energetico in affanno. E dall’altro ci sono le critiche delle associazioni, per le misure mancanti in favore delle piccole e medie imprese e anche per il rischio di penalizzare proprio queste aziende. Confartigianato, per esempio, lamenta il rischio riguardante il tema degli oneri generali di sistema a carico di micro e piccole imprese: si riduce sì il costo annuale, ma alla fine – nel lungo periodo – si ha un aumento dell’impatto complessivo sui consumatori, secondo la confederazione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Bocciato il decreto Energia: a rischio le piccole imprese Confartigianato rilancia l'allarme: "Fisco, energia e burocrazia frenano le micro e piccole imprese" Bonus energia 2026: 55 euro per famiglie a basso reddito e le piccole imprese Per il 2026, è previsto un bonus energia di 55 euro destinato a famiglie a basso reddito e piccole imprese. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Bocciato il decreto Energia: a rischio le piccole imprese; Rinnovabili, missione compiuta dal governo: eolico e solare in calo. Bocciato il decreto Energia: a rischio le piccole impreseIl decreto Energia atteso in Cdm viene bocciato dai mercati e dalle associazioni che temono una penalizzazione per piccole e micro imprese. lanotiziagiornale.it Draghi: L'ordine globale è ormai defunto, la vera minaccia è ciò che lo sostituisceNella bozza del governo sì alla sterilizzazione del prezzo all’ingrosso ma salta lo stop agli oneri di sistema ... lastampa.it Gay.it. Lola Young · FAKE. C’è un confine sottile tra una scelta politica e una ferita democratica. Quel confine, nelle passate ore, è stato superato nell’Aula della Camera, dove la maggioranza ha bocciato tutti gli emendamenti al Decreto Elezioni presentati dall - facebook.com facebook