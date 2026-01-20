Presentato il Rapporto Territori | La sostenibilità è possibile ma servono politiche coerenti

Il Rapporto Territori di ASviS evidenzia come la sostenibilità sia realizzabile, purché siano adottate politiche coerenti e mirate. Presentato al CNEL, il documento analizza le sfide di molte aree italiane, spesso in difficoltà, e mette in luce pratiche positive che possono favorire la transizione verso un modello più sostenibile. Un dibattito fondamentale per orientare le strategie future e promuovere uno sviluppo equilibrato su tutto il territorio nazionale.

Di Andrea De Tommasi, della Redazione ASviS, presieduta dal prof. Enrico Giovannini, registrato sul sito ASviS il 12 dicembre 2025 Al Cnel il dibattito sul documento ASviS: molti territori in affanno, ma numerose buone pratiche capaci di guidare la transizione. L'impatto limitato del Pnrr, l'aumento dei rischi climatici e il contributo del mondo produttivo e finanziario. 121225 I territori italiani sono in affanno, nonostante la ricchezza di esperienze locali innovative e l'impegno di amministrazioni lungimiranti. Recuperare terreno è possibile, ma occorre accelerare a tutti i livelli di governo.

