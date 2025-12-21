Le sfide eco delle aziende Industrie Celtex ha presentato il primo Rapporto di Sostenibilità

Le aziende stanno affrontando sempre più sfide legate alla sostenibilità e alla responsabilità ambientale. In questo contesto, Industrie Celtex ha deciso di condividere il proprio percorso e i risultati raggiunti attraverso il primo Rapporto di Sostenibilità. PIANA Industrie Celtex ha presentato nei giorni scorsi il suo primo Rapporto di Sostenibilità nel corso di un incontro dedicato con i dipendenti.

PIANA Industrie Celtex ha presentato nei giorni scorsi il suo primo Rapporto di Sostenibilità nel corso di un incontro dedicato con i dipendenti. Un momento di condivisione che segna un passaggio chiave nel percorso dell'azienda verso una rendicontazione sempre più strutturata e trasparente. Il documento – coordinato da Sergio Cappuccio, sustainability manager di Industrie Celtex, e realizzato con il supporto metodologico di Deloitte Climate & Sustainability – rende trasparenti obiettivi, indicatori e risultati ESG, inaugurando una rendicontazione annuale orientata al miglioramento continuo. Redatto secondo gli standard GRI 2021, il report nasce da un percorso partecipato che ha coinvolto direttamente le persone di Industrie Celtex nella valutazione degli impatti e nell'identificazione dei temi materiali.

