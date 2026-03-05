A Rigutino, Policiano e Frassineto, i residenti si confrontano con passerelle abbandonate, strade piene di buche pericolose e campi sportivi lasciati a se stessi, coltivati a gramigna. La situazione si evidenzia attraverso documenti ufficiali e comunicati, mentre i cittadini aspettano interventi e risposte concrete alle problematiche che interessano le loro comunità. La questione rimane aperta e senza una soluzione immediata.

Sugar, dalla spallata social alla ritirata: “Decido io”. e infatti s’è levato da solo C’è chi aspetta il treno, chi aspetta la pensione. e poi ci sono i cittadini di Rigutino che aspettano la famosa passerella. Quella promessa, annunciata, smontata, studiata, ripensata e nel frattempo sparita come certi buoni propositi dopo Capodanno. Rigutino aspetta la passerella. Da due anni. Intanto si rischia la vita sulla SR71 A Rigutino la famosa passerella è diventata un po’ come il mostro di Loch Ness: tutti ne parlano, tutti l’hanno sentita nominare, ma a vederla non c’è riuscito ancora nessuno. Il ponticello che collegava via della Stazione alla zona di Nocetella è stato buttato giù nel novembre 2023 per ragioni di sicurezza idraulica. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Rigutino, Policiano e Frassineto: tra passerelle fantasma, buche assassine e campi sportivi coltivati a gramigna

Rischio di allagamenti a Rigutino e allarme buche a FrassinetoI problemi delle frazioni confinanti di Rigutino e Frassineto alle porte della città di Arezzo sono state al centro del dibattito nell'ultimo...

A Coriano procedura aperta per l’affidamento dei campi sportivi di via Viganò a OspedalettoIl Comune di Coriano ha indetto una procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’impianto sportivo Ospedaletto di...

Una selezione di notizie su Rigutino Policiano e Frassineto tra....

Argomenti discussi: Menchetti e l’insoddisfazione dei cittadini di Rigutino: Sia rispettata la promessa di una nuova passerella, servono pure servizi bancari e bagni.

Menchetti e l’insoddisfazione dei cittadini di Rigutino: Sia rispettata la promessa di una nuova passerella, servono pure servizi bancari e bagniArezzo, 5 marzo 2026 – Menchetti e l’insoddisfazione dei cittadini di Rigutino: Sia rispettata la promessa di una nuova passerella, servono pure servizi bancari e i bagni pubblici. Policiano: troppe ... lanazione.it

Menchetti e l’insoddisfazione dei cittadini di Rigutino: Stanchi di promesse non mantenuteIl candidato a sindaco ha incontrato gli abitanti della frazione: Servono una nuova passerella, servizi bancari e bagni pubblici. Policiano: troppe e profonde le buche vicino al cimitero. Frassineto: ... arezzonotizie.it