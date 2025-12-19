Rischio di allagamenti a Rigutino e allarme buche a Frassineto

Le frazioni di Rigutino e Frassineto, alle porte di Arezzo, affrontano sfide di rilievo: rischio di allagamenti e presenza di buche. Questi problemi, al centro dell’attenzione nel recente consiglio comunale, richiedono interventi urgenti per garantire sicurezza e vivibilità alle comunità locali. La discussione ha evidenziato la necessità di azioni concrete per migliorare la qualità della vita nelle zone confinanti con il territorio urbano.

I problemi delle frazioni confinanti di Rigutino e Frassineto alle porte della città di Arezzo sono state al centro del dibattito nell'ultimo consiglio comunale. Nel primo caso si parla dei rischi di allagamento dell'area artigianale di Rigutino, nel secondo invece la pericolosità della strada. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

