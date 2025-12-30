A Coriano procedura aperta per l’affidamento dei campi sportivi di via Viganò a Ospedaletto
Il Comune di Coriano ha avviato una procedura aperta per l’affidamento della gestione dei campi sportivi di via Viganò a Ospedaletto. La concessione, della durata di cinque anni, mira a garantire un servizio efficiente e sostenibile per l’impianto sportivo. La procedura è rivolta a soggetti interessati a collaborare con l’amministrazione comunale per valorizzare e mantenere gli spazi dedicati allo sport nel territorio.
Il Comune di Coriano ha indetto una procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’impianto sportivo Ospedaletto di via Viganò con durata 5 anni. L’Impianto è costituito da un campo da calcio in erba, un campo da calcio in terra battuta e una struttura ospitante. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
