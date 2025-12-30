A Coriano procedura aperta per l’affidamento dei campi sportivi di via Viganò a Ospedaletto

Il Comune di Coriano ha avviato una procedura aperta per l’affidamento della gestione dei campi sportivi di via Viganò a Ospedaletto. La concessione, della durata di cinque anni, mira a garantire un servizio efficiente e sostenibile per l’impianto sportivo. La procedura è rivolta a soggetti interessati a collaborare con l’amministrazione comunale per valorizzare e mantenere gli spazi dedicati allo sport nel territorio.

Conclusione del 2° Corso per l’utilizzo della Motosega in Protezione Civile Con la conclusione del 2° Corso per l’utilizzo della Motosega in ambito di Protezione Civile, Organizzato dalla V.A.B. Emilia-Romagna e svoltosi a Coriano, in provincia di Rimini, si è c - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.