Rigassificatore Olt Snam chiude l' acquisizione dell' impianto al largo di Livorno | operazione da 129 milioni

Snam ha completato l'acquisizione dell’impianto di rigassificazione Olt al largo di Livorno, con un investimento di 129 milioni di euro. Con questa operazione, la società rafforza la propria presenza nel settore del gas naturale liquefatto e si prepara a detenere la totalità dell’impianto. L’operazione è stata annunciata ufficialmente e si conclude con la chiusura dell’accordo.

Il gruppo energetico rileva le quote di Igneo Infrastructure Partners e Golar Offshore Toscana. Il terminale in mare, operativo dal 2013 a 22 chilometri dalla costa, copre quasi l'8% del fabbisogno nazionale di gas Snam rafforza la propria presenza nel rigassificatore Olt al largo di Livorno e si avvia a detenerne il 100%. Lo scorso 2 marzo il gruppo ha completato l'acquisizione della partecipazione del 48,24% detenuta da Igneo Infrastructure Partners in Olt – Offshore Lng Toscana, società che gestisce la Fsru Toscana, la nave rigassificatrice situata a circa 22 chilometri al largo della costa livornese. Contestualmente Snam ha sottoscritto anche un accordo con Golar Offshore Toscana Ltd per l'acquisizione della partecipazione residua del 2,69% detenuta da quest'ultima nella stessa società. 🔗 Leggi su Livornotoday.it Snam: 129 milioni per il controllo totale del rigassificatoreIl 5 marzo 2026 segna una data di svolta per il porto di Livorno, dove Snam ha completato l'acquisizione totale del rigassificatore locale. Rigassificatore di Piombino, Giani: "La proroga chiesta da Snam? Prima parliamo del memorandum"FIRENZE – Riaprire il tavolo sul futuro della Golar Tundra, la nave rigassificatore Italis Lng, ora ormeggiata nel porto di Piombino, a pochi mesi... Altri aggiornamenti su Rigassificatore Olt Snam chiude.... Discussioni sull' argomento Snam sale al 100% del rigassificatore di Livorno per 129 milioni; Gnl Livorno, via libera Antitrust all'operazione Snam-Igneo. Snam sale al 100% del rigassificatore di Livorno per 129 milioni(ANSA) - MILANO, 05 MAR - Snam è salita al 100% del rigassificatore di Livorno (Olt) per 129 milioni. Lo annuncia il gruppo che ha completato ... notizie.tiscali.it Snam chiude il 2025 sopra la guidance e alza il dividendo: rende più del Btp. Investimenti per 14 miliardi al 2030Ricavi a 3,9 miliardi (+8,9%) e utile netto adjusted a 1,42 miliardi (+10,3%). Il nuovo piano prevede una rab al 2030 di 34,5 miliardi. L'aumento temporaneo dell'Irap per il dl Bollette può tradursi i ... msn.com