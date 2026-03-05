Rifiuti Seletti e Chiastra | Ecoisole tardive e Tari in aumento i parmigiani pagano un sistema che non funziona

In una dichiarazione congiunta, Ines Seletti e Virginia Chiastra criticano il sistema di gestione dei rifiuti a Parma, affermando che le ecoisole sono semplicemente cassonetti mascherati. Segnalano inoltre un aumento della Tari, la tassa sui rifiuti, e definiscono il sistema attuale come inefficace, sottolineando che i cittadini pagano comunque per un servizio che non funziona come dovrebbe.

«Le ecoisole? Altro non sono che cassonetti mascherati – dichiarano Ines Seletti e Virginia Chiastra, consigliere del gruppo Vignali Sindaco –. Dopo quattro anni, l’amministrazione Guerra sposa una soluzione che indichiamo da molto tempo. Peccato che nel frattempo il centro storico sia stato lasciato in balìa di un sistema che funziona poco e male, con sacchetti abbandonati nelle strade e un evidente peggioramento del decoro urbano». Secondo Seletti e Chiastra, le 10 ecoisole annunciate in centro storico «probabilmente potranno migliorare la situazione», ma rappresentano «un tardivo cambio di rotta rispetto a un’impostazione che si è dimostrata inefficace e costosa». 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Aumento Tari, la maggioranza replica: "Fake news, i cittadini pagano oggi scelte fatte in precedenza""È singolare, per non dire bizzarro, che proprio chi ha governato Comuni e Regione per decenni, lasciando in eredità aumenti esponenziali delle...

Rifiuti, Tari in aumento in Toscana. L'assessora Ferroni: "A Livorno 5 anni senza rincari, ora siamo in linea con la media regionale"“Cinque anni di aumento zero della Tari hanno consentito a Livorno di mettersi in linea con la media toscana e di non risultare più tra le città con...