Rifiuti Tari in aumento in Toscana L' assessora Ferroni | A Livorno 5 anni senza rincari ora siamo in linea con la media regionale
A Livorno la Tari sale dopo cinque anni di stabilità. L’assessora Ferroni spiega che, con l’aumento, la città si allinea alla media regionale e non ha più la tariffa più alta in Toscana. La decisione arriva in un momento in cui i costi per la gestione dei rifiuti aumentano in tutta la regione.
“Cinque anni di aumento zero della Tari hanno consentito a Livorno di mettersi in linea con la media toscana e di non risultare più tra le città con la tariffa più alta”. Così interviene l'assessora al Bilancio del Comune di Livorno, Viola Ferroni, a seguito del report elaborato dalla Uil nei.🔗 Leggi su Livornotoday.it
