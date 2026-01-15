Aumento Tari la maggioranza replica | Fake news i cittadini pagano oggi scelte fatte in precedenza
L'aumento della Tari ha suscitato diverse reazioni. La maggioranza ribatte definendo le voci di incremento come
"È singolare, per non dire bizzarro, che proprio chi ha governato Comuni e Regione per decenni, lasciando in eredità aumenti esponenziali delle tariffe, oggi provi a travestirsi da paladino delle famiglie umbre". Questa la replica dei consiglieri regionali di maggioranza alla nota diffusa da Tesei e Melasecche sull'aumento della Tari in Umbria. In risposta ai consiglieri di opposizione, la maggioranza sottolinea che “gli aumenti che i cittadini pagano oggi e pagheranno il prossimo anno sono l’effetto chiaro e diretto, la responsabilità consequenziale e il timbro indelebile della gestione Tesei” rimarcando che "il duo Melasecche-Tesei non si è fatto troppi scrupoli nel permettere che le discariche umbre fossero riempite con 50 mila tonnellate di rifiuti provenienti da fuori regione, in barba a ogni logica di tutela del territorio e andando contro il piano dei rifiuti votato da loro stessi". 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
