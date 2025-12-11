Falconara tolleranza zero sui rifiuti | oltre 100 sanzionati e 8 denunce nel 2025 grazie alle fototrappole

Nel 2025, Falconara Marittima ha intensificato la lotta contro l'abbandono illecito di rifiuti, sanzionando oltre 100 persone e denunciandone 8 grazie all'uso delle fototrappole. La tecnologia si conferma uno strumento efficace per garantire il decoro urbano e promuovere comportamenti responsabili tra i cittadini.

FALCONARA MARITTIMA – La tecnologia come alleato fondamentale per la tutela del decoro urbano e la “caccia” agli incivili dei rifiuti. È quanto emerso con forza all’Auditorium Oriana Fallaci, teatro del convegno “Videosorveglianza urbana tra device e fototrappole”. L'evento, organizzato dal Corpo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Tolleranza zero contro l’abbandono di rifiuti: a Chiaramonte Gulfi arriva “E-killer”, il nuovo sistema mobile di videosorveglianza - Chiaramonte Gulfi, 29 Novembre 2025 – La Polizia Locale di Chiaramonte Gulfi, sotto la guida del Comandante Piccione, si prepara a innalzare il livello di ... Segnala radiortm.it

Rifiuti, è tolleranza zero. Maxi multe a chi sgarra - Lo stabilisce il testo approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri, ovvero il cosiddetto decreto “Terra dei fuochi”, il ... Si legge su ilrestodelcarlino.it