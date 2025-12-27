Pizzicata dalle telecamere mentre abbandona rifiuti | donna rischia fino a 10mila euro di multa e una denuncia penale

Cologno al Serio. Approfittava del buio per non dare nell’occhio, ma non ha fatto i conti con le telecamere che sorvegliano la zona. Così una donna originaria di Dalmine e domiciliata a Cologno al Serio è finita nei guai dopo essere stata individuata dalla polizia locale come responsabile dell’ abbandono illecito di rifiuti: ora, rischia una multa compresa tra mille e 10mila euro e una denuncia penale. L’episodio è avvenuto nella tarda serata di domenica 21 dicembre in via dei Boschetti, nei pressi della piattaforma ecologica comunale quando gli occhi elettronici hanno ripreso un’auto fermarsi lungo la carreggiata pochi minuti dopo le 22, scaricare rifiuti e poi allontanarsi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

