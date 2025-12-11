Quasi 14 milioni di euro per opere pubbliche di ricostruzione dopo il sisma del 2009 due interventi nel Pescarese

Dopo oltre dieci anni dal sisma del 2009, sono stati destinati quasi 14 milioni di euro per interventi di ricostruzione e opere pubbliche nell’Abruzzo, con particolare attenzione all’Aquila e all’area del cratere. Questi interventi rappresentano un passo avanti nel percorso di ripresa e sviluppo della regione, ancora impegnata nel processo di ricostruzione post-catastrofe.

Sisma 2009: 13,7 milioni per opere pubbliche all’Aquila e nell’area cratere e fuori cratere.Prosegue il percorso di ricostruzione dell’Abruzzo colpito dal sisma del 6 aprile 2009. Nell'ultima seduta il Cipess, comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

