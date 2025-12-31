Quasi cento milioni di opere tra sisma e Pnrr

Nel 2025, Tolentino ha realizzato opere per oltre 98 milioni di euro, tra interventi post-sisma, PNRR e lavori pubblici. Durante la conferenza di fine anno, il sindaco Mauro Sclavi e la giunta hanno illustrato i risultati ottenuti e i progetti per il 2026, evidenziando l’impegno della comunità nel miglioramento e sviluppo della città attraverso investimenti strategici e interventi concreti.

"Oltre 98 milioni e 119mila euro di opere a Tolentino, tra sisma, Pnrr e lavori pubblici ". Ieri il sindaco Mauro Sclavi insieme alla giunta, alla conferenza di fine anno, ha illustrato i risultati raggiunti nel 2025 e annunciato gli obiettivi per il 2026. "Interventi in corso per la Via Lauretana – ha iniziato –, opera da 2, 2 milioni. Il ponte in acciaio, di collegamento al Castello della Rancia, è arrivato e verrà installato dalla ditta i primi di gennaio. La scuola Lucatelli (9 milioni) è in fase di progettazione definitiva, in attesa della conferenza dei servizi da parte del commissario. Per la Grandi (3 milioni) invece il progetto definitivo è stato consegnato, ma anche questa è in attesa di conferenza dei servizi; idem per la scuola Don Bosco (8,5 milioni) e per il cosiddetto "contenitore" in zona Pace (3,5 milioni), che in un primo momento andrà a ospitare, a turno, gli studenti degli istituti oggetto di lavori e successivamente diventerà uno studentato con mensa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Quasi cento milioni di opere tra sisma e Pnrr Leggi anche: Quasi 14 milioni di euro per opere pubbliche di ricostruzione dopo il sisma del 2009, due interventi nel Pescarese Leggi anche: Circa cento progetti digitali completati in Bassa Romagna grazie al Pnrr: investimenti per quasi 4 milioni La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Quasi cento milioni di opere tra sisma e Pnrr; Strade e ponti, quasi un terzo è usurato: un mega piano da 210 milioni per sistemare la viabilità in Friuli; Usura per (quasi) un terzo delle strade del FVG, al via il Piano Industriale; Pontebbana al centro del piano Fvg Strade: maxi investimenti sulla statale 13. Programma triennale dei lavori pubblici, le risorse salgono a quasi 841 milioni - I nuovi interventi sono dedicati in vasta parte alla prevenzione del rischio idrogeologico e a due ciclovie. rainews.it

Venezia, le donazioni (e l'Art bonus) fanno «ricchi» i Musei civici: in dieci anni 40 milioni per opere, collezioni e restauri - Mattia Agnetti (Fondazione musei): «Tutti i soldi che ci sono arrivati sono sempre stati regolarmente spesi e mai parcheggiati» ... corrieredelveneto.corriere.it

Opere, piano triennale. Investiti quasi 8 milioni - Il sindaco Prestanti lo presenta "E’ un programma ambizioso che tutela dal rischio idraulico il territorio per i prossimi anni". lanazione.it

De Rossi ha salutato la Curva Sud con commozione, ma senza nascondere l'amarezza per l'approccio sbagliato del suo Genoa all'Olimpico "Quella curva è piena da quasi cento anni, si è svuotata una volta sola per protesta quando sono stato mandato vi - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.