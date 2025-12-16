Lotta all’overtourism legittime le norme della Regione Toscana sugli affitti brevi | lo ha stabilito la Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale ha confermato la legittimità delle norme della Regione Toscana sugli affitti brevi, riconoscendo l’importanza di regolamentare il settore. La Regione aveva introdotto un nuovo Testo unico del turismo per gestire il fenomeno dell’overtourism e garantire un equilibrio tra sviluppo e tutela delle comunità locali.

È stata la Regione apripista con il suo nuovo Testo unico del turismo che ha fissato delle regole per governare il fenomeno degli affitti brevi e per contenere il fenomeno dell' overtourism. Adesso per la Toscana arriva il disco verde della Corte Costituzionale che ha respinto il ricorso del governo, dichiarando infondate le questioni di legittimità sollevate. Con le nuove norme, tra le altre cose, i Comuni a più alta densità turistica potranno disporre limiti all'esercizio dell'attività di locazione breve praticata per finalità turistiche, in determinate zone o aree del proprio territorio: sia un divieto generale allo svolgimento dell'attività di locazione breve, sia un numero massimo di giorni.

