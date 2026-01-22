Padule nell’elenco Ramsar Il riconoscimento ha un valore internazionale

Il Padule di Fucecchio è stato ufficialmente inserito nell'elenco Ramsar, riconoscimento che ne attesta l'importanza internazionale come sito umido di rilevanza globale. Questa designazione sottolinea il valore ecologico e ambientale dell’area, contribuendo alla tutela della biodiversità e alla conservazione delle risorse naturali. Con questa certificazione, il Padule rafforza il suo ruolo come patrimonio naturale di grande rilevanza mondiale.

Montecatini Terme, 22 gennaio 2026 –  Adesso è ufficiale, il Padule di Fucecchio è un’eccellenza a livello mondiale. Dopo un lungo e tormentato iter il Padule di Fucecchio è stato inserito nella lista delle zone umide di importanza internazionale della Convenzione di Ramsar, il trattato intergovernativo dedicato alla conservazione e all’uso sostenibile degli ecosistemi umidi. “La zona umida – si legge nella motivazione – ospita specie minacciate a livello internazionale, tra cui il tritone crestato italiano (Triturus carnifex) e il falco sacro (Falco cherrug). Il sito è essenziale per la riproduzione, la migrazione, la nidificazione e lo svernamento della farfalla Zerynthia cassandra (Zerynthia cassandra), per due specie di rane e per diversi uccelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Toscana, due nuove perle nella lista Ramsar: tutela internazionale per il padule a Scarlino e FucecchioLa Toscana amplia la sua rete di zone umide di importanza internazionale con l'inserimento del padule di Scarlino e di Fucecchio nella Lista Ramsar.

