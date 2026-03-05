Richard Linklater è il regista più cool del mondo e continua a dimostrarlo

Il regista Richard Linklater ha ricevuto il premio alla carriera alla Festa del Cinema di Roma lo scorso ottobre, consegnato da Marco Bellocchio. Con questa onorificenza, si riconosce il suo contributo nel mondo del cinema. Linklater è considerato uno dei registi più apprezzati e influenti nel panorama cinematografico contemporaneo. La cerimonia si è svolta davanti a un pubblico di appassionati e addetti ai lavori.

Lo scorso ottobre, Richard Linklater ha ricevuto il premio alla carriera alla Festa del Cinema di Roma direttamente dalle mani di Marco Bellocchio. Due maestri del cinema, della scrittura e delle ricostruzioni storiche. Così lontani, ma vicini se si pensa alla capacità che hanno di dare concretezza al tempo e, soprattutto, perché sono entrambi due gran fighi. Nati in epoche diverse, in terre diverse, con cinematografie diverse, sono stati entrambi giovani prodigi e sono ora fari per i filmmaker del presente e del futuro. Persino la Nouvelle Vague li ha avvicinati: Bellocchio debuttando al cinema poco dopo i colleghi francesi, nel 1965 col... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Richard Linklater conquista il César 2026 come Miglior Regista, L'attachement è il Miglior FilmLa 51esima edizione dei premi cinematografici francesi si è conclusa con qualche vittoria a sorpresa, mentre Una battaglia dopo l'altra ha...

Cesar 2026: Nouvelle Vague di Richard Linklater ottiene 10 nominationL'omaggio del regista al cinema francese degli anni '60 ha conquistato il maggior numero di candidature alla 51esima edizione degli Oscar francesi.

Nouvelle Vague: Richard Linklater, autore dei due mondi, si confronta con GodardArriva al cinema il 5 marzo distribuito da Lucky Red Nouvelle Vague, film in cui Richard Linklater, il regista più europeo tra quelli americani omaggia un genio del cinema e la sua straordinaria opera ... comingsoon.it

Nouvelle Vague, trama e cast del film di Richard Linklater al cinema dal 5 marzoNouvelle Vague, pellicola di Richard Linklater, presentata in Concorso al Festival di Cannes, è un omaggio alla stagione d'oro del cinema francese e ai suoi protagonisti, in particolare a Jean-Luc God ... tg24.sky.it

