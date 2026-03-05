Ricerca dall’epilessia al morbo di Parkinson | arriva il test della saliva per diagnosi precoci

È stato sviluppato un nuovo test della saliva che permette di individuare in anticipo disturbi neurologici come epilessia, Parkinson e schizofrenia. La tecnologia è stata presentata come uno strumento che potrebbe facilitare diagnosi più tempestive e accurate, offrendo nuovi orizzonti nell’ambito della neurologia. La ricerca si concentra sull’uso di campioni salivari per identificare segnali precoci di queste patologie.

Un test della saliva per la diagnosi precoce di disturbi neurologici importanti come epilessia, Parkinson e schizofrenia. E' il traguardo a cui lavora un team di ricercatori coreani che ha sviluppato una tecnologia innovativa che si prospetta come un metodo non invasivo di indagine e prevede solo l'utilizzo di una piccola quantità di saliva. Lo studio, pubblicato su 'Advanced Materials' è stato condotto congiuntamente da un gruppo guidato da Sung-Gyu Park del Korea Institute of Materials Science (Kims), insieme al team di Ho Sang Jung della Korea University e a ricercatori del College of Medicine della Catholic University of Korea.