Perde l' equilibrio e cade lungo la scalinata della chiesa 78enne in ospedale
Una donna di 78 anni è stata trasportata al pronto soccorso di Torrette dopo essere caduta lungo la scalinata di una chiesa nel quartiere Adriatico di Ancona. L'incidente si è verificato questa mattina, e la donna è stata valutata con un codice di gravità media. Le autorità stanno verificando le cause e le circostanze dell'incidente.
ANCONA – È stata trasportata al pronto soccorso di Torrette con un codice di media gravità la 78enne che, in mattinata, è rimasta vittima di una caduta nel quartiere Adriatico. La donna era uscita dalla chiesa del Sacro Cuore in via Maratta, quando scendendo le scale ha perso l’equilibrio rovinando a terra. L’impatto al suolo le ha causato un trauma cranico e una lesione a una mano: soccorsa dal personale sanitario della Croce Gialla, è stata successivamente condotta in ambulanza al presidio ospedaliero regionale. Choc in casa, donna trovata morta in camera da letto. Sul corpo degli ematomi: il cadavere scoperto dal figlio "Non mi sento bene", poi il malore fatale sul letto.🔗 Leggi su Anconatoday.it
