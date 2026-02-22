Un' anomalia placentare mette a rischio la gravidanza | Eleonora e il figlio Riccardo salvati all’ospedale Sant’Anna

Un'anomalia placentare ha messo a rischio la gravidanza di Eleonora, una donna di 38 anni. La causa è stata identificata in un problema alla placenta che poteva portare a complicazioni serie per il bambino Riccardo. Medici del reparto di ostetricia hanno attuato un intervento tempestivo, monitorando attentamente la situazione. Grazie alla gestione accurata, sia Eleonora che Riccardo sono stati salvati e si trovano ora in buona salute. La famiglia aspetta di conoscere il futuro del piccolo.

La paziente era stata indirizzata al centro di ecografia dell’ospedale Sant’Anna (diretto dal dottor Andrea Sciarrone) per una placenta previa centrale con sospetto accretismo. A 28 settimane la diagnosi si è chiarita: placenta percreta, una condizione rara e potenzialmente letale, in cui la placenta invade in profondità i tessuti circostanti, causando emorragie che possono mettere a rischio la vita della donna e del nascituro. Da quel momento, la donna è stata presa in carico dalla ostetricia e ginecologia 3 (diretta dal dottor Corrado De Sanctis), che ha immediatamente attivato un percorso altamente specializzato, coordinato dalla dottoressa Eleonora Pilloni e da tutta l’équipe ostetrica della Divisione. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Licia, gravidanza a rischio e lieto fine: "Un cesareo d'urgenza ha salvato me e mio figlio Alexander"

