Rho | lite degenera in rissa 77enne estrae pistola e tre arresti

Nel pomeriggio di martedì 3 marzo a Rho, un episodio di violenza ha coinvolto diverse persone in una lite degenerata in rissa. Durante l’alterco, un uomo di 77 anni ha estratto una pistola. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno arrestato tre persone. La vicenda si è svolta nel centro della città, senza altre specifiche riguardo alle cause dell’incidente.

Un episodio di violenza è esploso nel cuore di Rho, nell'hinterland nord-ovest di Milano, durante il pomeriggio del martedì 3 marzo. Una lite per questioni economiche si è trasformata in una rissa violenta, culminata con l'estrazione di un'arma da parte di un uomo di 77 anni. Tre individui sono stati denunciati dalla polizia locale per procurato allarme, violazione delle norme sul possesso di armi e lesioni personali. La scena si è svolta su Corso Garibaldi, dove la presenza di una pistola ha generato un immediato stato di panico tra i passanti e i ragazzi presenti nella zona. Gli agenti della polizia locale hanno immediatamente attivato le pattuglie di pronto intervento dopo le segnalazioni dei testimoni oculari.