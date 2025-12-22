Estrae la pistola durante una lite e spara | arrestato

San Severino, 22 dicembre 2025 – Tira fuori la pistola durante un diverbio ed esplode un colpo. Il proiettile centra una finestra e finisce in una casa. Grazie alla visione dei filmati e agli ulteriori accertamenti svolti, i militari sono riusciti a identificare l’autore del gesto. Si tratta del 33enne Claudio Santagostino Baldi, residente a San Severino, già nel carcere di Montacuto per aver violato le prescrizioni mentre era ai domiciliari. Era stato sottoposto a questa misura dopo essere stato trovato in possesso, a inizio dicembre, di circa 300 grammi di hashish suddivisi in panetti, oltre a due involucri contenenti più di 10 grammi di cocaina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

