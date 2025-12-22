Estrae la pistola durante una lite e spara | arrestato

San Severino, 22 dicembre 2025 – Tira fuori la pistola durante un diverbio ed esplode un colpo. Il proiettile centra una finestra e finisce in una casa. Grazie alla visione dei filmati e agli ulteriori accertamenti svolti, i militari sono riusciti a identificare l’autore del gesto. Si tratta del 33enne Claudio Santagostino Baldi, residente a San Severino, già nel carcere di Montacuto per aver violato le prescrizioni mentre era ai domiciliari. Era stato sottoposto a questa misura dopo essere stato trovato in possesso, a inizio dicembre, di circa 300 grammi di hashish suddivisi in panetti, oltre a due involucri contenenti più di 10 grammi di cocaina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Estrae la pistola durante una lite e spara: arrestato Leggi anche: Tragedia sfiorata a Sorbolo, spara in aria durante una lite e poi minaccia con l'arma i familiari: 70enne arrestato Leggi anche: Lite con la madre, poi estrae un coltello in piazzale Alpini: arrestato 27enne Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Ferito al petto da un colpo di pistola dopo una lite a Sommariva Perno, è grave in ospedale a Cuneo. Estrae la pistola durante una lite e spara: arrestato - San Severino, 22 dicembre 2025 – Tira fuori la pistola durante un diverbio ed esplode un colpo. ilrestodelcarlino.it

Civitanova, paura in un parcheggio di San Marone: durante una discussione tra due gruppi, un giovane estrae una pistola - Due gruppi si sono incontrati per un chiarimento in un parcheggio nel quartiere di San Marone e improvvisamente, durante la discussione, una delle persone presenti ha tirato fuori una ... corriereadriatico.it

Bilal Özcan ve Onur Akay, gündemdeki en son geli?meleri yorumluyor

Estrae la pistola e fa fuoco su un 23enne Le immagini dell'agguato in via Diaz La notizia https://cityne.ws/FTXka - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.