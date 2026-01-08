Rho la lite a scuola degenera | spunta un taglierino 14enne ferito al volto

A Rho, nel Milano, una lite tra studenti durante l’intervallo è degenerata in un episodio violento, con un ragazzo di 14 anni che ha ferito un coetaneo al volto con un taglierino. L’incidente, avvenuto il 8 gennaio 2026, ha visto uno scontro caratterizzato da insulti e spintoni, culminato con l’uso di un’arma bianca. La vicenda ha suscitato attenzione sulle condizioni di sicurezza nelle scuole della zona.

Rho (Milano), 8 gennaio 2026 - Insulti, spintoni, calci e pugni durante l'intervallo. Poi uno dei due contendenti ha sfilato dalla tasca un taglierino e ferito lievemente al volto il compagno. La lite violenta. E' stato un rientro dalle vacanze natalizie decisamente movimentato all'istituto tecnico Cannizzaro di Rho, nell'hinterland milanese. Mercoledì 7 gennaio poco dopo le 12.00, era da poco suonata la campanella di fine intervallo, quando due studenti minorenni, entrambi egiziani, hanno iniziato a litigare per motivi sconosciuti, nel cortile della scuola superiore di via Sanzio. Come spesso accade in pochi istanti i due ragazzi sono passati dalle parole ai fatti, con spintoni violenti e botte, fino a quando uno dei due ragazzi ha estratto un taglierino dalla tasca colpendo il compagno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rho, la lite a scuola degenera: spunta un taglierino, 14enne ferito al volto Leggi anche: Rissa a scuola, 14enne ferito al volto con un coltello da un compagno Leggi anche: Lite tra clochard degenera, spunta un coltello: paura nella notte La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Lite tra due mamme fuori dalla scuola, una trentenne in ospedale: «Lo scontro è degenerato». Cosa è successo - Mattinata movimentata quella di martedì 9 dicembre, al ritorno in classe dopo l'Immacolata, all'esterno della ... corriereadriatico.it Degenera la lite tra due studenti. Un ragazzo colpito con un pugno - Un diverbio è degenerato in violenza, ieri mattina al plesso delle scuole superiori di Guastalla, dove alla fine è dovuta intervenire anche un’ambulanza della Croce rossa per portare un ragazzo al ... ilrestodelcarlino.it Lite su un campo da calcetto degenera in strada: 18enne accoltellato - Tutto è cominciato sul campetto della Scuola arti e mestieri di corso Benedetto Brin, quartiere ... rainews.it Sesto San Giovanni. E’ caccia ai tre aggressori dello studente di 18 anni accoltellato ieri davanti all'ingresso della scuola. Il ragazzo è stato soccorso e trasportato al Niguarda in codice rosso. L’aggressione sarebbe la conseguenza di una lite scoppiata il giorn - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.