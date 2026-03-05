Rete Antifascista | Stop ai manifesti per la remigrazione sulle plance di affissione del Comune
Nelle ultime ore, sui pannelli di affissione del Comune di Cesena, sono stati nuovamente affissi manifesti che promuovono la proposta di legge di iniziativa popolare chiamata “Remigrazione e Riconquista”. La Rete Antifascista ha subito denunciato la presenza di questi materiali, chiedendo di fermare la diffusione di queste comunicazioni sui spazi pubblici comunali. La questione ha suscitato attenzione tra le autorità e i cittadini.
“Non possiamo accettare che luoghi che appartengono a tutte e tutti diventino veicolo di propaganda che discrimina e marginalizza" “Nelle ultime ore sono ricomparsi sulle plance di affissione del Comune di Cesena manifesti che propagandano la proposta di legge di iniziativa popolare ‘Remigrazione e Riconquista’. È inaccettabile che manifesti che promuovono la cosiddetta “remigrazione” trovino spazio sulle plance pubbliche. La remigrazione è un’idea che affonda le sue radici in una visione autoritaria ed escludente della società, incompatibile con i principi costituzionali di uguaglianza e dignità. Quando un messaggio del genere viene rilanciato attraverso spazi comunali, non è neutrale: contribuisce a isolare e colpire un’intera comunità, alimentando paura e divisione”. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
