A Cortina, il Tar ha sospeso temporaneamente la possibilità di affissioni pubblicitarie per Moncler, segnando un nuovo episodio nello scontro tra il Comune e le grandi marche. La questione riguarda le restrizioni sulla pubblicità nella Conca d’Ampezzo, in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La decisione sottolinea le tensioni tra tutela del paesaggio e interesse commerciale nella zona.

CORTINA - Torna ad accendersi lo scontro sulla pubblicità nella Conca d’Ampezzo in vista di Milano Cortina 2026. Ieri il Tar del Veneto ha sospeso anche il nuovo provvedimento con cui martedì il Comune aveva inteso correggere la propria valutazione precedente, allungando dal 15 al 31 gennaio la scadenza per l’installazione del marchio Moncler chiesta dalla concessionaria Epta7, che però aveva chiesto l’autorizzazione paesaggistica fino al 28 febbraio e dunque per tutta la durata delle Olimpiadi. I giudici amministrativi hanno concesso la misura cautelare in attesa dell’udienza di merito, quando potranno essere poste in giudizio le argomentazioni che in queste settimane animano il dibattito sui Giochi. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Cortina, sospeso il limite all?affissione di Moncler: un altro stop a pubblicità e grandi marchi del Tar al Comune

