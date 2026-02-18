Resta incastrato in un macchinario | morto un operaio 40enne nel Veronese

Un operaio di 40 anni è morto dopo essere rimasto incastrato in un macchinario durante il suo turno a Tarmassia, frazione di Isola della Scala, nel Veronese. La causa dell’incidente sembra essere stata una presa di vestiti troppo vicina alle parti in movimento del macchinario, che lo ha trascinato e travolto. I soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma per l’uomo non c’era più niente da fare. La tragedia ha creato sconcerto tra i colleghi e le autorità locali stanno indagando sull’accaduto.

È rimasto incastrato con i vestiti in un macchinario, che lo ha travolto uccidendolo. È morto così un operaio di circa 40 anni mentre era al lavoro in un’ azienda agricola in località Tarmassia, frazione di Isola della Scala, nel Veronese. La chiamata con la richiesta di intervento è partita poco prima di mezzogiorno ma quando i soccorritori – un’équipe medica del Suem 118 con l’elicottero e il personale sanitario con un’ambulanza infermierizzata – sono arrivati nell’ allevamento hanno potuto solo constatare il decesso dell’operaio. Le cause e l’esatta dinamica dell’ incidente mortale sul lavoro sono ora al vaglio dei carabinieri e dei funzionari dell’ Ispettorato del lavoro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Resta incastrato in un macchinario: morto un operaio 40enne nel Veronese Incidenti sul lavoro, rimane incastrato in un macchinario: muore 40enne nel VeroneseUn uomo di 40 anni è morto questa mattina a Isola della Scala, nel Veronese, dopo essere rimasto incastrato in un macchinario. Operaio resta incastrato in un macchinario per sminuzzare il fieno, morto 25enne a Brusasco (Torino)Un giovane di 25 anni, Andrea Cricca, ha perso la vita a Brusasco (Torino) mentre era al lavoro in una stalla. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Motta di Livenza, operaio rimane incastrato in un macchinario e perde una mano; Incidente in centro a Milano, furgone resta incastrato sul ponte pedonale della Darsena; Segue le indicazioni del navigatore, tir resta bloccato in una stradina in mezzo ai monti - BresciaToday; Resta incastrato nel furgone dopo l’incidente. Resta incastrato in un macchinario: morto un operaio 40enne nel VeroneseÈ rimasto incastrato con i vestiti in un macchinario, che lo ha travolto uccidendolo. È morto così un operaio di circa 40 anni mentre era al lavoro in un’ azienda agricola in località Tarmassia, ... ilfattoquotidiano.it Incidente in centro a Milano, furgone resta incastrato sul ponte pedonale della DarsenaUn furgone è rimasto incastrato sul ponte pedonale della Darsena. Il singolare incidente è avvenuto nel primissimo pomeriggio di venerdì 13 febbraio sul ponticello che si trova nei pressi dell’ex ... milanotoday.it Sestarete TV - Canale 81. . Autobus resta incastrato sotto gli Archi della Marina a causa di una deviazione Momenti da incubo, ieri sera, per l’autista di una nota azienda di trasporto extraurbano. Il video è virale #gruppormb #sestareteradiotv facebook