Torino giovane operaio muore incastrato in un macchinario a Brusasco

Un incidente mortale si è verificato a Brusasco, nel torinese, coinvolgendo un giovane di 25 anni. L’operaio è rimasto incastrato in un macchinario utilizzato per la lavorazione del fieno, perdendo la vita nonostante i tentativi di soccorso. L’accaduto solleva ancora una volta l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e la prevenzione degli incidenti. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente per chiarire quanto accaduto.

(Adnkronos) – Grave incidente sul lavoro nel torinese. Un giovane di 25anni è deceduto ieri sera a Brusasco, schiacciato da un macchinario utilizzato per caricare e sminuzzare il fieno. A trovarlo quando non c'era più nulla da fare sono stati i compagni di lavoro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dello Spresal per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto. La mamma del giovane è stata colta da malore e soccorsa dai sanitari del 118 di Azienda Zero. Secondo una prima ricostruzione, il giovane per cause ancora in corso di accertamento sarebbe caduto nella vasca del miscelatore in azione morendo sul colpo.

