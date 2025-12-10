Resident Evil Requiem e il ritorno di Leon S Kennedy | è ufficiale

Dopo l’annuncio di Resident Evil 9: Requiem, i fan sono in fermento, sperando nel ritorno di personaggi iconici. Tra rumors e anticipazioni, cresce l’attesa per scoprire cosa riserverà il nuovo capitolo della celebre saga survival horror, con particolare attenzione al possibile ritorno di Leon S. Kennedy.

Dopo l’annuncio di Resident Evil 9: Requiem i fan si sono fatti trasportare dall’entusiasmo, tra speculazioni e rumors che supponevano il ritorno di uno dei personaggi più amati della saga. In seguito all’uscita di gameplay e trailer la risposta sembrava scontata: Leon S. Kennedy non può essere presente. L’essere un veterano forte e sicuro di sé – secondo alcuni – avrebbe potuto ammorbidire le parti più spaventose del gioco. È stato un leak pubblicato sul PS Store a ritrarre Leon in copertina, appena sopra la protagonista, rendendo chiara la sua presenza in uno dei giochi più attesi del 2026. Possibile chiusura di un capitolo?. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it