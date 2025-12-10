Resident Evil Requiem e il ritorno di Leon S Kennedy | è ufficiale
Dopo l’annuncio di Resident Evil 9: Requiem, i fan sono in fermento, sperando nel ritorno di personaggi iconici. Tra rumors e anticipazioni, cresce l’attesa per scoprire cosa riserverà il nuovo capitolo della celebre saga survival horror, con particolare attenzione al possibile ritorno di Leon S. Kennedy.
Dopo l’annuncio di Resident Evil 9: Requiem i fan si sono fatti trasportare dall’entusiasmo, tra speculazioni e rumors che supponevano il ritorno di uno dei personaggi più amati della saga. In seguito all’uscita di gameplay e trailer la risposta sembrava scontata: Leon S. Kennedy non può essere presente. L’essere un veterano forte e sicuro di sé – secondo alcuni – avrebbe potuto ammorbidire le parti più spaventose del gioco. È stato un leak pubblicato sul PS Store a ritrarre Leon in copertina, appena sopra la protagonista, rendendo chiara la sua presenza in uno dei giochi più attesi del 2026. Possibile chiusura di un capitolo?. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Resident Evil | Paul Walter Hauser nel cast del nuovo film
Paul Walter Hauser si unisce al cast del nuovo Resident Evil
Paul Walter Hauser nel cast del resident evil
? SPOILER Un presunto errore del PlayStation Store avrebbe mostrato in anticipo il materiale promozionale di Resident Evil Requiem, attirando l’attenzione della community. Alcuni utenti PlayStation 5 hanno segnalato di aver visualizzato brevemente la key Vai su Facebook
Resident Evil Requiem punta sul passato: confermato il ritorno di Leon Kennedy - La presenza dello storico volto della serie Resident Evil arriva su PlayStation Store, "rovinando" il probabile annuncio previsto ai The Game Awards. Riporta tgcom24.mediaset.it
