Xiaomi presenta in Europa il suo nuovo top gamma compatto, lo Xiaomi 17. Il telefono arriverà a marzo, in apertura del Mobile World Congress, con un prezzo che già fa discutere. La casa cinese sembra puntare a conquistare il mercato con un dispositivo di fascia alta che, nonostante le caratteristiche premium, si posiziona a un prezzo sorprendente. Gli appassionati attendono di provarlo, mentre gli analisti osservano da vicino questa mossa commerciale.

Xiaomi ha ufficializzato il prezzo del nuovo top gamma compatto, lo Xiaomi 17, destinato a sbarcare in Europa a partire dal prossimo marzo, in concomitanza con il Mobile World Congress. Il modello base, con 256 GB di memoria interna, sarà disponibile al prezzo di 999 euro, mentre la variante da 512 GB verrà proposta a 1.099 euro. Un listino che sorprende per la sua posizione strategica: posiziona lo smartphone al confine tra il segmento premium e il top di gamma, offrendo un rapporto qualità-prezzo che potrebbe mettere in discussione le scelte di altri brand europei. Il lancio ufficiale è atteso per la prima metà di marzo, con la presentazione ufficiale prevista durante l’evento di Barcellona, che si conferma ancora una volta il palcoscenico principale per i grandi annunci tecnologici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Xiaomi 17: il nuovo top gamma compatto sbarca in Europa con un prezzo che sorprende il mercato.

