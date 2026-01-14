Rifiuti Pecoraro | Riduzione infrazione europea | risultato importante per la Regione Campania

La Commissione europea ha deciso di ridurre ulteriormente la sanzione per i rifiuti, un risultato che evidenzia l’impegno costante della Regione Campania nella gestione ambientale. Questa decisione testimonia l’efficacia delle politiche adottate e rappresenta un passo avanti verso un miglioramento della situazione ambientale nella regione. Un traguardo importante che sottolinea l’importanza di un lavoro continuo e responsabile nel rispetto delle norme europee.

