Rifiuti Pecoraro | Riduzione infrazione europea | risultato importante per la Regione Campania
La Commissione europea ha deciso di ridurre ulteriormente la sanzione per i rifiuti, un risultato che evidenzia l’impegno costante della Regione Campania nella gestione ambientale. Questa decisione testimonia l’efficacia delle politiche adottate e rappresenta un passo avanti verso un miglioramento della situazione ambientale nella regione. Un traguardo importante che sottolinea l’importanza di un lavoro continuo e responsabile nel rispetto delle norme europee.
“La decisione della Commissione europea di ridurre ulteriormente la sanzione rappresenta un risultato importante, frutto del lavoro serio e costante svolto dalla Regione Campania. Sappiamo che il percorso non è concluso. Le sfide sono ancora molte e tutte aperte. Lavoreremo accanto agli uffici. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Rifiuti, la Campania, continuerà a pagare multe all’Europa. Ma con lo sconto: da 120.000 a 20.000 € al giorno - La multa sulla gestione dei rifiuti inflitta nel 2015 dall'Unione Europea alla Campania è stata ridotta dell'83% alla luce dei progressi ottenuti ... fanpage.it
Riduzione dei rifiuti, sabato 29 apre un repair cafè - La Settimana europea per la riduzione dei rifiuti promuove in tutta Europa azioni concrete basate sulla gerarchia delle 3R: Riduzione, Riuso e Riciclo e mira a sensibilizzare cittadini, istituzioni e ... ilrestodelcarlino.it
A #Partinico contrada #Valguarnera è ancora un immondezzaio a cielo aperto: “#Rifiuti e detriti restano ancora lì ammucchiati” LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO facebook
