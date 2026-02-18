Verona | 531mila euro per un piano anti-povertà multidimensionale che coinvolge 20 comuni e 471.761 residenti

Verona ha stanziato 531 mila euro per un nuovo piano contro la povertà, coinvolgendo 20 comuni e quasi 472 mila residenti. La decisione nasce dalla crescente attenzione alle difficoltà economiche nelle zone periferiche della città, dove molte famiglie affrontano quotidianamente problemi di accesso ai servizi essenziali. Il progetto mira a offrire aiuto concreto attraverso interventi mirati e risorse dedicate.

Verona Investe 531 Mila Euro per un Nuovo Piano di Contrasto alla Povertà. Verona si prepara ad affrontare le sfide legate alla poverità con un piano di interventi che prevede un investimento di oltre 531 mila euro per il 2026. L'iniziativa, approvata dalla giunta comunale, coinvolge i 20 Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale VEN20, estendendosi a una popolazione di circa 471.761 abitanti, con l'obiettivo di fornire risposte mirate e personalizzate alle famiglie più fragili. Un Approccio Multidimensionale alla Povertà. L'approvazione del programma rappresenta una risposta strutturale a un problema sociale in costante evoluzione. Dal Reddito di Inclusione Attiva al Sostegno all'Abitare fino ai progetti contro la povertà minorile, il piano coinvolge 20 Comuni e 471 mila abitanti. L'assessora Luisa Ceni: «Non solo contributi eco ... Il Programma, che avrà durata dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, coinvolge l'intero Ambito VEN_20 – Verona.